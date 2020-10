Stiri pe aceeasi tema

- Romania exporta luni peste 600 de MW de electricitate. Sursele regenerabile acopera jumatate din productie Romania exporta luni dimineata peste 600 de MW de electricitate, in contextul in care jumatate din productia nationala provine din surse regenerabile, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, la…

- Leul se va deprecia in fața monedei europene pana la aproape 5 lei in urmatoarele 12 luni, iar rata inflației va urca catre 3%, arata raportul analiștilor CFA Romania. Pentru cursul de schimb euro/leu, 90% dintre participantii la sondajul CFA anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni…

- Intr-o vreme in care incertitudinea a devenit o constanta, a luat fiinta o structura menita sa aduca linistea! Politia Siguranta Scolara se va ocupa de prevenirea si combaterea delincventei si a bullying-ului in unitatile de invatamant.Legea care interzice bullying-ul in scoli a intrat in…

- Investitorii francezi estimeaza pentru prima data in ultimii 10 ani mediul politic romanesc ca fiind mai stabil decat cel economic, si, desi moralul general este unul scazut, 74% dintre investitori prevad o revenire la volumul de activitate din 2019 pe parcursul urmatoarelor 36 de luni, reiese din datele…

- Aproape 90% din restaurante au inregistrat venituri in cel de-al doilea trimestru din 2020 la un nivel de cel mult 75% fata de trimestrul doi din 2019, iar patronii se asteapta ca traficul redus de clienti sa ramana principala provocare in urmatoarele luni, arata Barometrul Restaurantelor din Romania…

- Meteorologii au emis o noua avertizare meteo, valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor ramane ridicate, depașind 30 de grede Celsius, cu excepția unei singure zile in care vremea va fi racoroasa. Mai multe detealii, in continuare. Vremea pentru urmatoarele doua saptamani Administrația…

- Starea de alerta a fost prelungita de Guvernul Romaniei pentru a doua oara. Autoritațile au anunțat cum se vor desfașura lucrurile urmatoarele 30 de zile. Guvernul a emis miercuri o Hotarare pentru prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, valabila din data de 17 iulie 2020, dupa ce numarul…

- ”Desi companiile europene intentioneaza sa accelereze transformarea digitala, este posibil ca investitiile lor mai lente in inovare sa nu le permita sa ajunga din urma companiile americane si chineze. Doua treimi (66%) dintre liderii afacerilor la nivel mondial sunt increzatori ca piata europeana va…