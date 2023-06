Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci, 61 de ani, a vorbit despre cazul Simona Halep, fostul lider mondial care inca așteapta sa se judece cu cei de la ITIA in dosarul de dopaj. „Ii duc dorul, sper sa revina curand și sa treaca peste acest lucru. Ce o fi o fi! Sa inchida ușa, sa iși vada de viața ei și…

- Pictorita Francoise Gilot, care a fost partenera lui Pablo Picasso din 1946 pana in 1953 si care a avut apoi o cariera ca artista renumita, a murit la varsta de 101 ani, a anuntat Muzeul Picasso, confirmand o informatie din New York Times. Potrivit cotidianului american, caruia Aurelia Engel i-a confirmat…

- Daniel Onoriu (45 de ani) se pare ca nu mai are noroc in dragoste. Surse apropiate din anturajul fostului pilot de raliu, au declarat, in exclusivitate pentru Click!, ca barbatul a fost parasit, de doua saptamani, de Elena, femeia cu care credea ca o sa iși refaca viața, dupa ce se incheie divorțul…

- Cu toate ca e fericit ca și-a gasit marea iubire, Daniel Onoriu are acum parte de o noua lovitura. Pilotul de raliuri nu va putea sa-și traiasca dragostea așa cum și-ar fi dorit, asta pentru ca judecatorii au decis! Ce se va intampla cu Daniel Onoriu! Avem toate informațiile.

- Cu toate ca nu e inca divorțat oficial de fosta lui soție, Daniel Onoriu vrea sa faca pasul cel mare. Pilotul de raliuri are o noua relație dupa desparțire și are planuri serioase cu partenera sa Elena, o femeia de afaceri! Avem declarații exclusive de la Daniel Onoriu, precum și imagini alaturi de…

- Daniel Onoriu a luat foc dupa ce, inca soția sa, Isabela, l-a acuzat ca ar pune bețe-n roate divorțului dintre ei, care nu a inceput nici acum. Pilotul, aflat in continuare in arest la domiciliu, a facut declarații tranșante, in exclusivitate pentru Click! Onoriu spune ca, dimpotriva, vrea sa scape…

- De mai bine de cinci luni, Daniel Onoriu se afla in arest la domiciliu, iar recent i-a fost prelungita cu inca o luna aceasta masura. Urmatorul termen va fi pe data de 10 mai, atunci cand pilotul de raliuri va afla daca va mai ramane sau nu privat de libertate. In tot acest timp, in continuare procesul…

- Daniel Onoriu și inca soția lui, Isabela, sunt in proces de divorț de mai bine de jumatate de an, de atunci de cand partenera de viața a pilotului a inaintat actele pentru separare. Nici pana astazi nu au reușit sa divorțeze, insa pare ca scandalul dintre aceștia a luat sfarșit. Ce declarații a facut…