- Horia Tecau (21 ATP la dublu) a declarat, marți, pe pagina sa de Facebook, ca va fi o mare provocare sa avanseze din grupa Max Mirnii de la Turneul Campionilor, potrivit Mediafax.”Grupele sunt stabilite! Este o mare onoare pentru mine sa joc in grupa Max Mirnii. “Bestia” a fost partenerul…

- Perechea romano-olandeza formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer vor debuta la Turneul Campionilor-dublu, luni. A fost repartizata in ”Grupa Max Mirnyi”, iar in primul joc vor da peste cuplul Kevin Krawietz (Germania)/ Andreas Mies (Germania), anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe!…

- Tenismenul constantean Horia Tecau a coborat opt locuri in clasamentul ATP de dublu. Sportivul de la malul marii se afla pe locul 13, iar acum este pe pozitia 21, cu 3.540 de puncte. Chiar si in aceste conditii, Horia Tecau este calificat matematic la Turneul Campionilor de la Londra, acolo unde va…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a castigat duminica finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel (Elvetia). Cei doi au trecut de americanii Taylor Fritz/Reilly Opelka cu scorul de 7-5, 6-3 dupa o ora si 9 minute. Perechea romano-olandeza…

- Tenismanul constantean Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer s au calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel Elvetia , dotat cu premii totale de 2.082.655 euro, dupa o victorie cu 6 3, 6 7 7 , 10 5 contra croatilor Nikola Mektic Franko Skugor,…

- Horia Tecau și Jean-Julien Rojer au fost eliminați in aceasta dimineața din proba de dublu a turneului Masters 1000 de la Shanghai. Perechea romano-olandeza a pierdut in trei seturi echilibrate in fața cuplului compus din Ivan Dodid (Croația) și Filip Polasek (Slovacia), scor 6-7 (3), 7-6 (4), 7-10,…

