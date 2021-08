In aceasta dimineața, coada la ieșirea din țara, la vama Giurgiu-Ruse, se intinde pe cinci kilometri. Practic, trecerea in țara vecina dureaza mai bine de doua ore. Romanii care pleaca in vacanța in Bulgaria, Grecia și Turcia formeaza cozi mai ales dupa trecerea de punctul de plata a taxei de pod. Controlul vamal se face, la ieșirea din țara, doar de catre autoritațile din Bulgaria. De aceea, coada pleaca de dinainte de pod, apoi pe intreg podul și inca pe o porțiune insemnata din zona vamala bulgareasca.