Așteptând F-16. Ucraina și-a modificat avioanele pentru a trage cu rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie Forțele aeriene ucrainene ar fi modificat un avion de recunoaștere Su-24MR „Yellow 60” din cadrul Brigazii a 7-a de aviație tactica pentru a transporta rachete cu raza lunga de acțiune Storm Shadow donate de Marea Britanie. Aceaste rachete care beneficiaza de tehnologia „stealth”, produse de MBDA, au o raza de acțiune de 250 sau 500 de kilometri, in funcție de versiune. Se deplaseaza cu peste 1.000 km/h (Mach 0,80) la o altitudine de doar 30 de metri pentru a nu fi detectate de radare. Traiectoria de zbor este ghidata prin GPS. In ciuda performanțelor sale, rușii au declarat ca au distrus o racheta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

