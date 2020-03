Aştepta de aproape10 ani rinichiul salvator: ieri, acesta a venit Pacienta se afla pe lista de asteptare de aproximativ zece ani, iar in prezent, dupa transplant, evolutia sa este una favorabila. Al doilea pacient se afla de putin timp in programul de dializa, din anul 2018, are varsta de 47 de ani, iar medicii nefrologi il aveau in evidenti pentru ca sufera de o afectiune genetica. „Si in cazul lui, evolutia post transplant este favorabila, cu reluarea diurezei si ameliorarea parametrilor renali. Multumim familiei (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

