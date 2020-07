Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Nicolae Stanciu, campion in Cehia cu Slavia Praga, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, ca asteapta cu nerabdare sa joace pentru prima reprezentativa in barajul cu Islanda programat in aceasta toamna. "Unul dintre obiective…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) este in centrul unui scandal in Cehia, din cauza unor scandari deplasate la adresa fostei echipe, Sparta Praga. Slavia Praga a caștigat un nou titlu in Cehia, iar Nicolae Stanciu a fost in prim-plan și la petrecere, așa cum a fost și pe teren in timpul sezonului. Euforia…

- Slavia Praga a castigat titlul in Cehia. Nicolae Stanciu si suporterii Slaviei n-au mai tinut cont de masurile de distantare sociala. Stanciu a dat 4 goluri si 8 pase decisive in acest sezon. Nicolae...

- Slavia Praga a castigat titlul in Cehia. Nicolae Stanciu si suporterii Slaviei n-au mai tinut cont de masurile de distantare sociala. Stanciu a dat 4 goluri si 8 pase decisive in acest sezon.Nicolae Stanciu a castigat titlul in Cehia, cu Slavia Praga, dupa victoria 1-0 cu Viktoria Plzen. Internationalul…

- Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Slavia Praga, a facut o comparație intre Liga 1 și campionatul din Cehia. Stanciu considera ca liga ceha este mai puternica decat campionatul din Romania, reamintind „dubla” din play-off-ul Champions League din acest sezon, Slavia - CFR…

- Slavia Praga, echipa internationalului roman Nicolae Stanciu, a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia FK Mlada Boleslav, marti, cu ocazia reluarii sezonului in campionatul de fotbal al Cehiei, oprit in luna martie, dupa etapa a 24-a, din cauza pandemiei de coronavirus. Unicul…

- Printr-o decizie a Federatiei Romane de Fotbal, toate campionatele de copii si juniori, incepute in martie, raman suspendate pana la toamna. Exceptie face doar categoria Elite U 19, unde se continua partidele, avand in vedere ca echipa castigatoare obtine dreptul sa participe in UEFA Youth League. La…

- Dubla campioana olimpica si tripla campioana mondiala la aruncarea sulitei, cehoaica Barbora Spotakova, a declarat luni ca este incantata sa participe la cele sase mini-turnee de atletism care vor avea loc in tara sa natala, dupa ce guvernul de la Praga a relaxat masurile luate pe perioada pandemiei…