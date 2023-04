Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +12 și +17 grade Celsius, iar pe timp de noapte vor fi intre 0 și +5 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Circulatia se desfasoara ingreunat marti dimineata pe DN 7, intre Calinesti si Caineni, judetul Valcea, pana la curatarea carosabilului, dupa ce in zona au fost semnalate caderi de pietre de pe versanti.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7, pe tronsonul…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de rece, cu ploi in sudul, centrul si estul tarii, dar si lapovita si ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada, in nordul si centrul Moldovei, Transilvania si Banat, zone care vor intra sub avertizare Cod galben. In Carpatii Meridionali si sudul Carpatilor…

- Frigul și precipitațiile pun stapanire pe Romania. Furtuna Mathis care a maturat mare parte din Europa ajunge la noapte și in țara noastra. Meteorologii au emis deja avertizari de vreme rece, ninsori abundente și vant puternic. Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de…

- Vremea se incalzește spectaculos saptamana viitoare, astfel ca joi mercurul din termometre urca pana la 23 grade Celsius. Meteorologii spun ca valorile termice, aduse de un val de caldura din nordul Africii, depașesc normalul perioadei in care ne aflam.

- SITUAȚIA TRAFICULUI, VINERI, LA PRIMELE ORE ALE DIMINEȚII, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt drumuri naționale sau autostrazi cu circulația inchisa/restricționata din cauza condițiilor meteorologice sau ca urmare a vreunui eveniment…

SITUAȚIA TRAFICULUI, cum se circula pe drumurile din țara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera

- Se schimba vremea in sudul Romaniei! Scriam recent de schimbarile climatice care au dus la fenomene extreme vara, dar și iarna. Suntem in perioada in care ar fi trebuit sa avem zapada, dar lucrurile nu stau așa, iar valorile termice ridicate acopera intreg continentul european, efectele fiind resimțite…