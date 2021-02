Stiri pe aceeasi tema

- Data de 6 februarie 2021 marcheaza Ziua Mondiala fara telefon mobil, o inițiativa a scriitorului francez Phil Marso, ajunsa la ediția cu numarul 21.Conform propriile spuse, Phil Marso recunoaște utilitatea dispozitivelor mobile de comunicare, insa dorește sa atraga atenția asupra pericolelor pe care…

