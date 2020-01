Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita miercuri cand se implinesc 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca autoritatile locale din intreaga tara vor organiza simultan evenimente miercuri, la ora 18,00. "In acest an, am initiat o actiune unitara,…

- Instituțiile de cultura subordonate Consiliului Județean Cluj vor marca ziua de 15 ianuarie, prilej cu care este celebrata Ziua Culturii Naționale, precum și ziua marelui poet național Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente special dedicate acestei zile. Cele trei muzee clujene care funcționeaza…

- Pe 15 ianuarie, la Suceava se vor derula mai multe manifestari prilejuite de implinirea a 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și de Ziua Culturii Naționale. Programul va debuta la ora 10.00, cu depunerea de coroane omagiale la bustul lui Mihai Eminescu amplasat in apropierea Bisericii…

- „Ziua Culturii Naționale” va fi celebrata la Institutul Roman de Cultura și Cercetare Umanistica de la Venetia printr-o evocare a figurii a doi important poeți – Mihai Eminescu și Grigore Vieru – dar...

- Aniversarea zilei de nastere al marelui poet Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale sunt marcate la Gherla prin mai multe manifestari literare si muzicale. In organizarea Cenaclului literar „Ion Apostol Popescu”, a Primariei Municipiului Gherla, Casei Municipale de Cultura si Bibliotecii Municipale…

- In ajunul Zilei Culturii Nationale, pe 14 ianuarie, moment ce face referire la nasterea poetului national Mihai Eminescu, va fi inaugurat, la prima editie, Clubul de Poezie.Cu acest prilej, la Doors Club, actrita Madalina Petrencu si poeta Amelia Stanescu vor sustine un recital de poezie, iar Dorian…