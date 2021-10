Marți, de la ora 12.00, Parlamentul se reunește in ședința comuna, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru demiterea guvernului condus de premierul Florin Cițu și-au anunțat susținerea și USR, și AUR. PSD a depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu marți, 28 septembrie. Asta dupa ce soarta moțiunii USR și AUR a devenit neclara, in urma deciziei CCR.Curtea Constituționala a admis ca exista un conflict constituțional intre Guvern și Parlament, dar și in acest caz, motiunea USR – AUR trebuie sa iși urmeze traseul in Parlament. Astfel, in Legislativ vor fi doua…