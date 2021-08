Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Natalia Gavrilita isi va prezenta joi in Parlament echipa si programul de guvernare. Presedintele Parlamentului, Igor Grosu a anuntat in timpul unei emisiuni la postul public de televiziune ca joi va fi convocata sedinta Legislativului pentru a fi votat viitorul Cabinet…

- Unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco sau Olesea Stamate ar putea sa ajunga in Executiv, a declarat președintele Parlamentului in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la Moldova 1. Sergiu Litvinenco s-a regasit pe lista eventualilor miniștri in Guvernul…

- Presedintele Maia Sandu a semnat, vineri, decretul de numire a Nataliei Gavrilița in functia de prim-ministru. Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Natalia Gavrilița, este vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și deputat in Parlamentul Republicii

- Noul guvern al Republicii Moldova nu va fi format doar din membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceasta opinie a fost exprimata de catre deputatul in parlament din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Vladimir Bolea, in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" cu Nina Dimoglo,…

- Deputata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Natalia Gavrilita urmeaza sa conduca noul Guvern de la Chisinau, care, cel mai probabil, va fi investit in functie joi, 29 iulie, conform unor surse Adevarul. Liderul PAS, Igor Grosu, care ar urma sa ocupe functia de presedinte al Parlamentului,…

- Fruntașii unor partide politice extraparlamentare, care vor dori sa se regaseasca in unele ministere, vor trebui sa renunțe la apartenența lor politica și sa fie reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) in viitorul Guvern al R. Moldova. Despre aceasta a anunțat membrul Biroului…

- „In lista se vor regasi și nume care au mai fost și in garnitura doamnei Gavrilița și din garnitura in care am avut eu onoarea sa fiu, dar vor fi și nume noi”. Despre aceasta a declarat președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, in cadrul emisiunii „Punctul…