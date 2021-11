Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA, 29 noiembrie-5 decembrie: Condiții meteo de Ziua Naționala. Prognoza in localitați din județ, pe zile Vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba. Cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile maxime scad pana la valori de 4-7 grade in zonele mai joase, luni și marți. Miercuri,…

- FOTO VIDEO| PARADA MILITARA de 1 Decembrie la Alba Iulia: Primele vehicule care vor defila pe strazi au ajuns in Orașul Unirii PARADA MILITARA de 1 Decembrie la Alba Iulia: Primele vehicule care vor defila pe strazi au ajuns in Orașul Unirii O parte dintre vehiculele mlitare care vor face parte din…

- PARADA MILITARA de 1 Decembrie: ZERO restricții pentru oamenii care doresc sa participe PARADA MILITARA de 1 Decembrie: ZERO restricții pentru oamenii care doresc sa participe Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca nu vor exista interdicții pentru oamenii care doresc sa participe la parada de Ziua Naționala,…

- Peste 500 de militari, constituiti in 9 detasamente de defilare pe jos, impreuna cu vehicule de lupta, vor participa de 1 Decembrie la parada de la Alba Iulia, prilejuita de Ziua Nationala a Romaniei.

- Ziua Naționala la Alba Iulia: Parada militara cu peste 500 de participanți, elicoptere SOCAT și avioane MiG LanceR Aproximativ 550 de militari vor participa la parada militara, ce se va desfașura pe Bulevardul ”1 Decembrie 1918”, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De asemenea, pe langa militari,…

- ASCOR Alba Iulia, implicata in campania naționala „Uniți pentru viața: Din inima ASCOR pentru inima tuturor” ASCOR Alba Iulia, implicata in campania naționala „Uniți pentru viața: Din inima ASCOR pentru inima tuturor” Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani organizeaza o campanie naționala de…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi barbați din Alba, prinși beți la volan, de catre polițiști. Cea mai mare alcoolemie, 0,52 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi barbați din Alba, prinși beți la volan, de catre polițiști. Cea mai mare alcoolemie, 0,52 mg/l Doi barbați din județul…

- Pe parcursul saptamanii 4 – 8 octombrie 2021, in cadrul proiectului educațional „Memoria Holocaustului in Romania”, Liceul German Sebeș a marcat Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului, activitațile desfașurate vizand informarea elevilor in legatura cu un eveniment trist din istoria noastra naționala,…