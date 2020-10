Stiri pe aceeasi tema

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…

- In cadrul evenimentelor ParCult, in urmatoarele doua saptamani din luna august vor fi proiectate patru filme europene in premiera naționala, care au fost prezentate la Festivalul de filme TIFF, cu mare succes de public. Filmele vor fi subtitrate in limba romana. Potrivit organizatorilor-Cinema Arta…

- Circulația Covid-19 iși reia cursul in anumite zone. Fața de aceasta revenire, țarile afectate de epidemie intaresc masurile de protectie, in special prin impunerea purtarii maștii. In anumite regiuni masca este obligatorie chiar si in aer liber, daca este vorba de zone foarte aglomerate. Franta, Spania,…

- 606 parlamentari din 30 de țari din tot spectrul politic au emis o declarație comuna prin care au solicitat Partidului Comunist Chinez (PCC) sa opreasca imediat campania sistematica și brutala pentru eradicarea disciplinei spirituale Falun Gong. Printre semnatarii declarației se numara actuali și foști…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- ”Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intentioneaza sa amane cumpararea unui vehicul nou si sustin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut initial, in contextul pandemiei de Covid-19”, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker. Polonezii sunt cei mai…

- Marea Britanie a ridicat vineri carantina pentru zeci de tari; Romania nu se afla pe lista, din cauza numarului in crestere al infectiilor cu coronavirus, la noi. Cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit au anuntat, pe rand, ridicarea carantinei pentru zeci de tari unde pandemia este sub control.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite marti ca 5.095 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani din diaspora, din cauza COVID-19, ramane 122, relateaza Agerpres.Citește și: Sibiu: peste 200 de salariati…