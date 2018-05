Stiri pe aceeasi tema

- „Consideram ca cinstirea acestei zile de maxima importanta in istoria Romaniei moderne, cu tripla ei semnificatie, este un gest de demnitate nationala si de respect pentru adevar, iar nu unul de propaganda monarhista", se mai arata in document. Maine se implinesc 137 de ani de la proclamarea Regatului…

- Primarul General, Gabriela Firea, a participat alaturi de Ambasadorul Olandei la Bucuresti, E.S. Stella Ronner-Grubacic, la Demonstratia de Arta Florala organizata de Ambasada Olandei in fata Ateneului Roman, cu prilejul Zilei Nationale a Olandei. Primarul General, Gabriela Firea: "Sarbatorim impreuna,…

- Toate oficiile poștale din Romania vor fi inchise in ziua de marți, 1 mai, arata Poșta Romana intr-un comunicat de presa. ”Programul anunțat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 1 Mai este declarata zi de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza. Luni, 30 aprilie…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…