Astăzi – şedinţă de Guvern; rectificarea bugetară – pe ordinea de zi Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi proiectele de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul acesta. Conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 2,649 miliarde de lei. Veniturile bugetului de stat pe anul 2022 se vor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

