Guvernul se va reuni astazi in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. „Vom […] Articolul Astazi – sedinta de Guvern pentru prelungirea starii de alerta; Orban: Am agreat sa permitem reluarea adunarilor publice apare prima data in Mesagerul de Covasna .