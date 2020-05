O sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) va avea loc miercuri, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, in sistem de videoconferinta speciala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT sunt incluse subiecte referitoare la: Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020 – 2024; fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2021 si programul privind transformarea, dezvoltarea si inzestrarea Armatei Romaniei pana in anul 2026 si in perspectiva.…