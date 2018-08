Astazi se voteaza rectificarea de buget a judetului Constanta. De unde a decis Tutuianu sa taie? (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%) in luna iunie a acestui an, ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Faţă de perioada…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02175 Constanta, a atribuit prin procedura simplificata un contract pentru achizitia de paturi de spital cu saltea, la data de 17 iulie. Societatea castigatoare este Neomed SRL. Nu a fost organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului,…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat marti, cu 72 de voturi "pentru" si 13 voturi "impotriva", proiectul de lege pentru modificarea legii nr. 176/2002 privind exercitarea functiilor si demnitatilor publice. Potrivit propunerii deputatului PSD Catalin Radulescu, incompatibilitatile se…

- Consilierii judeteni au inceput sa si depuna rapoartele de activitate pentru cel de al doilea an de mandat. Potrivit Legii administratiei publice locale 215 2001, pana la data de 31 martie 2018, alesii locali si judeteni trebuie sa depuna la secretariatul Consiliului Local, respectiv al Consiliului…

- Anul trecut, veniturile totale ale populatiei, medii lunare pe o gospodarie, au fost 3.392 lei (1.291 lei/persoana), iar cheltuielile totale au fost, in medie, 2.874 lei (1094 lei pe persoana) lunar pe o gospodarie. Cheltuielile au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale. Din totalul…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Constanta din 29 mai 2018 se afla si proiectul de hotarare privind numirea pe perioada nedeterminata in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Locale de Evidenta Persoane. Astfel, alesii locali vor vota…

- Alesii locali, care se vor intruni in sedinta ordinara pe data de 29 mai, vor analiza si proiectul de hotarare privind dezmembrarea unui imobil aflat in domeniul privat al municipiului Constanta, bulevardul Mamaia nr. 284, in vederea inscrierii in Cartea Funciara. Avand in vedere solicitarea Aurorei…

- Consiliul local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, marti, 29 mai 2018. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind stabilirea pretului local de furnizare a energiei termice in sistem centalizat, incepand cu 1.05.2018, in municipiul Constanta. Luand in dezbatere…