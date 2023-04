Astăzi se sărbătorește Ziua internaţională a cărţii pentru copii. România nu e membră a organizației In fiecare an, pe 2 aprilie (data nasterii scriitor Hans Christian Andersen), este marcata Ziua internationala a cartii pentru copii, pentru a le insufla celor mici dragostea pentru citit si pentru a canaliza atentia spre cartile de acest gen. La 70 de ani de la prima inițiativa, Romania nu e membra in organizația din care fac parte pana și Cambogia, Ghana, El Salvador, Moldova sau Zimbabwe. Marcarea acestei zile este o initiativa a Consiliului International al Cartilor pentru Tineri, datand din anul 1967. In fiecare an, o reprezentanta nationala a Consiliului are oportunitatea de a fi sponsorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

