Astăzi se sărbătorește ziua Europei Romania celebreaza pe 9 mai Ziua Europei, dedicata unitatii europene. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. La aceasta data, in 1950, la 5 ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ministrul francez de Externe, Robert Schuman, propunea plasarea productiei de carbune si otel sub controlul unei autoritati comune, pentru a se controla in acest fel productia de armament si posibilitatea ca un viitor conflict militar sa poata fi evitat, potrivit europa.eu. Propunerea este considerata a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Din 1985, s-a luat decizia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

