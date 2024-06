Astăzi se sărbătorește Ziua Drapelului Național. Ceremonie publică în Piața Tricolorului Astazi se sarbatorește Ziua Drapelului Național in București, printr-o ceremonie publica ce va avea loc in Piața Tricolorului, in fața Palatului Cercului Militar Național. Conform unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ceremonia de Ziua Drapelului Național va incepe la ora 10:00 in Capitala. La ceremonia organizata de Ministerul Apararii Naționale impreuna cu Instituția Prefectului Capitalei […] The post Astazi se sarbatorește Ziua Drapelului Național. Ceremonie publica in Piața Tricolorului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

