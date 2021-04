Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat luni ca programul-pilot privind reluarea spectacolelor in sali ar putea include mai multe variante, urmand sa se stabileasca in ce masura se va impune purtarea mastii de protectie. Ministrul propune ca, in varianta-test de spectacol cu public vaccinat,…

- Se redeschide Planetariul de la Muzeul Județean Argeș Planetariul din cadrul Muzeului Județean Argeș se redeschide marți, 27 aprilie, ora 9.00, cu respectarea masurilor de siguranța impotriva infectarilor cu noul coronavirus. Programul Planetariului va fi intre orele 9.00 – 17.00, de marți pana duminica,…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau redeschide in data de 27 aprilie 2021 expoziția permanenta a Muzeului de Arta, din str. Nicolae Titulescu, nr. 23. In cadrul acestei expoziții se regasesc un numar de aproximativ 400 de lucrari de pictura, sculptura și grafica din patrimoniul instituției. Publicul…

- Publicul britanic, dar și romanii care locuiesc in Marea Britanie au șansa de a vedea in aceasta seara documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau și nominalizat la doua categorii ale Premiilor Oscar.Conform celor de la BBC Four, prima difuzare a documentarului „Colectiv” va fi in aceasta seara…

- Dezvaluiri dupa 14 ani. De ce a plecat Teo de la Pro TV! O reala supriza pentru toata lumea, Teo Trandafir a fost invitata in prima ediție a emisiunii online „Acasa la Maruța”. Cu toții știm ca cei doi sunt rivali atunci cand vine vorba despre emisiunile pe care le au pe tv. Teo pe Kanal D, iar Maruța…

- Guvernatorul statului american New York a anuntat miercuri ca marile sali de spectacole si stadioanele locale care pot sa gazduiasca peste 10.000 de persoane vor putea sa se redeschida la 10% din capacitate, incepand din 23 februarie. Decizia marcheaza astfel o premiera dupa aproape un an de la inchidere,…

