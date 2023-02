Astăzi se întorc la şcoală elevii şi profesorii din 10 judeţe Elevii și profesorii din 10 județe, care au avut vacanța ”mobila” in saptamana 13-17 februarie 2023, se intorc la cursuri luni, 20 februarie, in modulul 4, potrivit structurii anului școlar curent. Pentru elevii din Ilfov și Suceava care au avut vacanța de schi intre 6 și 10 februarie, incepe deja a doua saptamana din modulul 4 al anului școlar 2022-2023. Bucureștiul și alte 29 de județe iși incep și ele luni, pe 20 februarie, vacanța ”mobila” aleasa de inspectorate, scrie edupedu.ro . Vacanța din luna februarie 2023 a fost decisa de fiecare inspectorat școlar județean Vacanța din luna februarie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

