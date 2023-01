Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii comunica lista preparatelor comerciale pentru adulti si copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa disponibile in Romania.In perioada 19 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii,…

- Ministerul Sanatatii a publicat marti pe site-ul propriu lista medicamentelor pentru adulti si copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa disponibile in prezent in Romania. Lista poate fi accesata pe https://www.ms.ro/comunicate/. In perioada 19 – 25 decembrie au fost raportate la…

- In perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, a informat joi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat vineri ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 14-20 noiembrie, 96.996 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii. In aceeasi…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) a informat vineri ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 31 octombrie – 6 noiembrie, 66.623 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca la nivel national au fost raportate, in perioada 24 - 30 octombrie, 68.391 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) fata…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anunțat, joi, ca la nivel national au fost raportate, in perioada 17 – 23 octombrie, 79.270 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii). In acelasi…

- Un numar de 401.785 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal pana la data de 9 octombrie cu vaccin distribuit gratuit de Ministerul Sanatatii, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. In…