Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are duminica sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat…

- Sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti va avea loc duminica, la ora 11,00, urmand sa se desfasoare online, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Capitalei, Alin Stoica. El a afirmat ca in cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea salilor de spectacole…

- Pentru a doua zi la rand in București rata de infectare ramane sub pragul de 3 la mia de locuitori. Potrivit DSP, in Capitala rata de incidența este de 2,86, in scadere fața de ziua precedenta. Rata de infectare din București este pe un trend descendent, in ultimele zile. Dupa ce rata de incidența era…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anuntat ca o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta ar putea avea loc in prima partea a zilei de duminica pentru a decide deschiderea salilor de spectacol, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30% in Bucuresti, in cazul in care rata…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. „Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de duminica, restrictiile care se vor aplica in urmatoarele 14 zile, dupa ce incidenta cumulata a depasit 3 cazuri la mia de locuitori. Intrarea in scenariul rosu se face duminica, la miezul noptii.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni, duminica, ora 9, pentru a dispune masurile care se impun, dupa ce, vineri, Capitala a reintrat in „zona roșie” de C...