Stiri pe aceeasi tema

- Toți romanii au pe masa oua roșii de Paște. Este o tradiție bine impamantenita și nimeni nu concepe sarbatoarea Invierii fara aceste simboluri pascale. Cuprins: Despre simbolistica oualor roșii Tehnici naturale de vopsit oua roșii Oua roșii cu sfecla Oua galbene cu turmeric Oua portocalii cu cafea…

- Potrivit tradiției, in Joia Mare inainte de Inviere se vopsesc ouale pentru Paști. Chiar daca pare ușor, tu știi sa le fierbi corect? Se intampla uneori sa constatam ca galbenușul lor are o culoare verzuie, cu tenta gri-negricioasa cateodata, ceea ce indica un ou nu tocmai recomandat pentru a fi consumat.…

- Mancarea e in toate. Ne naștem flamanzi, țipand dupa laptele mamei, și ne continuam drumul prin viața mancand cand ne e foame, cand ne e pofta, cand dragostea trece prin stomac. Citesc acum „Cele mai frumoase orașe. 220 de destinații de neuitat”, o carte National Geographic. La fiecare destinație,…

- Unul dintre momentele de la Cina Cea de Taina, cand Mantuitorul Iisus Hristos le-a spalat picioarele apostolilor, ritual ce era reprodus in fiecare an in Joia Mare, la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia, a fost anulat din cauza pandemiei. Ritualul reprezinta o lectie de smerenie,…

- Biserica Ortodoxa Romana a transmis zilele acestea o clarificare cu privire la intervalul orar care vizeaza restricțiile de circulație in noaptea de Inviere. Paștele la credincioșii ortodocși se va praznui anul acesta pe data de 2 mai. „In legatura cu neințelegerea legata de intervalul orar al ridicarii…

- Parintele George Ouatu de la Parohia Valeni, Protopopiatul Roman, a amenajat in curtea casei parohiale o mini-gradina zoologica ce poate fi vizitata. Pasiunea pentru cresterea animalelor, inclusiv a celor exotice, si-a descoperit-o in 2008 cand, din postul de bibliotecar al Arhiepiscopiei…

- In satul Carlomanești, județul Buzau, traieste una dintre cele mai varstnice femei din Romania. La 107 ani impliniți, Angela Dragna spune ca nu a suferit niciodata de vreo boala chinuitoare și ca nu-i e teama nici de molima care e acum in lume. Angela Dragna, nascuta la 15 februarie 1914, a fost de-a…

- Intampinarea Domnului este sarbatoare cu cruce roșie in calendar ortodox 2021 și este praznuita in fiecare an la data de 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. Sarbatoarea Intampinarea Domnului amintește de ziua in care Iisus a fost adus la Templul de la Ierusalim de…