- Astazi, de la ora 11:00, au loc alegerile pentru președintele FRF. Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Dragan sunt cei patru candidați. Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te va ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri Structura votantilor la Adunarea…

- Alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal se desfasoara astazi, cu incepere de la ora 11.00, la Casa Fotbalului din Bucuresti. Patru candidati sunt inscrisi in cursa: actualul presedinte, Razvan Burleanu 33 de ani , fostul mare fotbalist si ex director al Comisiei Tehnice…

- Fostul lector al Scolii Federale de Antrenori, Ilie Dragan (33 de ani), care candideaza la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, a declarat, pentru Agerpres, ca in fotbal trebuie schimbate in primul rand statutul si regulamentele, pentru ca “fara legi clare nu poate exista egalitate”. “Lucrurile…

- La 28 de ani de la revoluție, fotbalul romanesc iși cauta inca reperele. A existat iluzia ca am face parte din fotbalul mare in perioada Generației de Aur, insa aceasta s-a stins treptat odata cu succesiunea de calificari ratate. Am ajuns pe marginea prapastiei fotbalistice, campionatul intern zbatandu-se…

- Fix peste o saptamana, fotbalul romanesc isi va afla presedintele pentru urmatorii patru ani. Razvan Burleanu, conducatorul actual al FRF, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan se lupta pentru post. Marcel Puscas, fost jucator, antrenor, presedinte de club si pana recent…

- Cinci persoane si-au depus dosarele de candidatura pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu si Ilie Dragan sunt cei care vor sefia fotbalului romanesc, iar joi, de la ora 13.00, o comisie va verifica actele.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, ca Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu si Ilie Dragan si-au depus dosarele de candidatura pentru postul de presedinte al FRF, acestea urmand sa fie verificate joi pentru a se vedea daca indeplinesc conditiile statutare.Sedinta…

- Cate cluburi au drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie. La alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, au drept de vot doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati a anuntat presedintele in functie, Razvan Burleanu. „Acum 2 luni erau 260…