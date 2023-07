Astăzi se afișează primele rezultate la proba scrisă a examenului de TITULARIZARE în învăţământ Astazi se afișeaza primele rezultate la proba scrisa a examenului de TITULARIZARE in invatamant Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare in invatamant vor fi afisate marti. Rata de participare la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata miercurea trecuta, a fost 83,17%, iar 26 de candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda, dupa cum a […] Citește Astazi se afișeaza primele rezultate la proba scrisa a examenului de TITULARIZARE in invatamant in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare in invatamant vor fi afisate marti. Rata de participare la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata miercurea

- Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare in invatamant vor fi afisate marti. Rata de participare la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata miercurea trecuta, a fost 83,17%,…

- Primele rezultate, inainte de contestații, la proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar, urmeaza sa fie afișate marți.

- Joi, 12 iulie, a fost organizata proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din unitațile de invațamant preuniversitar sesiunea 2023. In 6 centre de concurs organizate la nivelul județului Cluj, s-au prezentat 1.311 candidati (83,13%)…

- Astazi, a avut loc proba scrisa a examenului de titularizare din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2023. In județul Valcea au susținut aceasta proba 388 candidați din cei 589 inscriși; 127 de candidați au fost absenți și 74 s-au retras. Primele rezultate vor fi afișate in data de 18 iulie,…

- ”Peste 130.000 de tineri sustin astazi prima proba la bacalaureat, cel mai important examen din parcursul lor educational de pana acum. De acest test depinde viitorul fiecaruia - un examen complex in care conteaza mult cunostintele si aptitudinile dezvoltate in ultimii ani de studiu, dar si dedicarea…

- Prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2023, la Limba și literatura romana are loc luni, 26 iunie. Candidații pot intra in sala de examinare incepand de la ora 07.30, pana la ora 8.30. In intervalul 08.30 – 09.00, elevii vor fi legitimați cu actul de identitate și vor primi instrucțiuni in privința…

- Absolvenții de liceu vor susține astazi prima proba scrisa a Examenului de Bacalaureat, respectiv, aceea la Limba și Literatura Romana. Toate salile de examen vor fi supravegheate audio-video, iar Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație va publica zilnic subiectele și baremul de colectare,…