- Doua centre de vaccinare pentru imunizarea populatiei din judet care trebuiau sa devina functionale luni, la Panciu si Timboesti, nu au putut fi deschise din cauza lipsei de personal medical care sa le deserveasca, potrivit prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece. ‘In acest moment, nu putem…

- Primarul orașului Campeni anunța ca a vizitat astazi centrul de vaccinare anti COVID-19 din Campeni pentru a vedea personal daca acesta este bine administrat și daca procesul de vaccinare se desfașoara in condiții optime. Am fost astazi la Centrul de vaccinare de la Campeni pentru a vedea daca acesta…

- In cursul zilei de 20.01.2021 a fost deschis Centrul pentru vaccinare de la Sala Dan Pohariu din str. Isaccei nr.20, Tulcea cu doua fluxuri de vaccinare: 2 x 60 de doze, a transmis Institutia Prefectului Judetului Tulcea. Pana azi, 25.01.2020 au fost vaccinate 600 de persoane.Institutia Prefectului…

- Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, s-a vaccinat azi, la singurul centru de vaccinare deschis de o primarie din județul Bacau. Centrul de Vaccinare din municipiul Moinești este deschis și funcționeaza in parametri optimi inca de luni, 18... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, 18 ianuarie, o campanie de informare din partea reprezentanților DSP Alba va avea loc la Centrul de vaccinare anti-Covid din cadrul Salii de Sport a Universitatii 1 Decembrie. Prima persoana vaccinata, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei, a fost o femeie de 88 de ani care s-a... Articolul…

- 37 de centre de vaccinare au fost amenajate sau sunt in curs de amenajare in județul Prahova, pe langa cele șase centre existente in cadrul unor spitale. Dupa cum v-am informat deja, in municipiul Campina exista doua centre, la Casa Tineretului (foto) și Casa de Cultura, amenajate deja de catre Primarie…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, va fi vaccinat marți, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC București. Conform Ministerului Apararii Nationale, colonel medic dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei…

- O priza a luat foc, marți, la Centrul de vaccinare din Spitalul CFR Brașov. „Am fost solicitați sa intervenim la un inceput de incendiu la Centrul de vaccinare ce se amenajeaza la Spitalul CFR”, a anunțat ISU Brașov. Conform sursei citate, o priza a luat foc, iar personalul a intervenit cu un stingator.…