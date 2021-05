Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI: Aproape 700.000 de vaccinuri Pfizer-BioNTech sosesc in țara. Romania are 6,5 milioane de doze de la producatorul germano-american O noua transa de vaccinuri Pfizer-BioNTech va sosi in tara luni, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).…

- O noua transa de vaccin produs de Pfizer BioNTech va sosi in tara luni, 10 mai, anunta duminica un comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- O noua transa de vaccin produs de de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 697.320 doze, soseste in tara marti, 4 mai, a anuntat luni Grupul de comunicare al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si…

- O noua transa de 48.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson a ajuns miercuri in Romania pe cale rutiera, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Prima tranșa, de 60.000 de doze ale acestui vaccin, a ajuns in Romania pe 14 aprilie, informeaza…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca luni soseste in Romania o noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 511.290 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.

- Peste o jumatate de milion de doze de vaccin Pfizer ajung ASTAZI in Romania. Unde vor fi distribuite Mai multe doze de vaccin Pfizer BioNTech vor ajunge luni in Romania, acestea urmand sa fie livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a informat Comitetul National…

- O noua transa de vaccin Pfizer/BioNTech, care consta in 345.150 de doze, va ajunge luni in Romania, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Citește și: DOVADA ca Vlad Voiculescu a mințit! Personalul din centrele de vaccinare nu a fost…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech constand in 224.640 doze va sosi luni, 8 martie, in Romania, vaccinurile urmand a fi livrata pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat publicat de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…