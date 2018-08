Astazi proteste la Constanta. Unde va avea loc, cand va incepe si care sunt sloganurile

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul - unul din cele mai aglomerate orase din Europa - are, in sfarsit, prima parcare de tip Park & Ride, langa statia de metrou Straulesti din nordul Capitalei. Aflata la nici 100 de metri de statia de metrou Straulesti, parcarea de tip Park & Ride este terminata si va fi livrata la cheie companiei…

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- In urma etapei de admitere pentru anul scolar 2017-2018, pe primul loc s-a clasat Colegiul National "Sf. Sava" din Capitala, unde ultima medie a fost 9,72. In clasament urmeaza Colegiul National "Gh. Lazar" tot din Bucuresti. Aici, anul trecut ultima medie de admitere a fost 9,70. Primele cinci locuri…

- „Daca facem un tur al Romaniei, vom putea identifica doua tari: de o parte o tara urbana, dinamica si integrata in UE si, de cealalta parte, o tara rurala, saraca si izolata”, arata o postare de pe blogul Bancii Mondiale co-semnata de Donato de Rosa, economist principal, si Yeon Soo Kim, economist.…

- Freddy Kemayo si Catalin Morosanu s-au infruntat in doua randuri, victoriile fiind impartite. Astfel ca inca un duel ar putea stabili "regele ringului", adica adevaratul campion. Recent, cel poreclit "Moartea din Carpati" a anuntat ca va lupta din nou in Bucuresti, pe 5 iulie, la Sala Polivalenta.…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului.Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…