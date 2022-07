Stiri pe aceeasi tema

- Miine, incepind cu ora 09.00, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava se va derula proba scrisa a examenului de definitivare in invațamint. Sint așteptați 343 de candidați, la 45 de discipline. Disciplinele de examen cu cel mai mare numar de candidați inscriși sint: invațamint preșcolar in…

- In județul Cluj, 411 candidați sunt așteptați miercuri, 20 iulie 2022, la proba scrisa a examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2022 Proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant, sesiunea 2022, este organizata pentru 42 de discipline, in centrul…

- La proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata, astazi, in cele 3 centre de examen, s-au prezentat 731 de candidati. 69 dintre acești candidati s-au retras din motive personale sau medicale.94 de candidați…

- DEFINITIVAT 2022: 140 de candidați din Alba, așteptați la proba scrisa din 20 iulie. Rezultatele la inspecțiile la clasa Definitivat 2022: In județul Alba, 140 de candidați au trecut de inspecțiile la clasa și urmeaza sa participe la proba scrisa din 20 iulie din cadrul examenului. Proba se va desfașura…

- In județul Valcea, rata cumulata de promovare la examenul de bacalaureat (inainte de contestații) este de 76,16%, peste cea de la nivel national, aceasta fiind de 73,3%. Anul trecut, in județul Valcea, rata cumulata de promovare (inainte de contestații) a fost de 69,12%. Au promovat 1763 de candidați,…

- Saisprezece decaristi la Iasi! Primele rezultate la Evaluarea Nationala au fost distribuite, saisprezece elevi din judet obtinand media maxima, 10.00. Patru elevi de la Colegiul National „Emil Racovita" si sapte elevi de la Colegiul National, doi elevi de la Colegiul „Costache Negruzzi" , alaturi de…

- Astazi s-a incheiat Evaluarea Naționala pentru absolvenții claselor a VIII-a, cu proba scrisa la Limba materna. In Bistrița-Nasaud 64 de elevi au susținut examenul in limba maghiara, iar 18 elevi – la germana. Examenul de Evaluare Naționala s-a incheiat astazi, cu proba scrisa la limba materna. In Bistrița-Nasaud…

- La nivelul județului Dolj au fost prezenți 4097 candidați la prima proba scrisa din cadrul examenului de Evaluare Naționala a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2022. Nu s-au prezentat la examen 265 de candidați din cei 4362 inscriși.Nu s-au inregistrat incidente…