- Delegatii de la Congresul USR-PLUS au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel încât partidul de va numi doar USR. Astfel, Dacian Cioloș, pâna de curând președinte al partidului PLUS, va deveni președinte al noului partid USR care s-a format ca urmare a fuziunii…

- Sambata, 1.200 de delegati din intreaga tara sunt prezenti la Bucuresti, la Romexpo, pentru Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi stabilita componenta noului Birou National, care va asigura conducerea executiva a partidului alaturi de presedinte. De asemenea, va fi validat și noul presedinte al…

- Se pare ca va trebui sa ne obisnuim cu campaniile electorale interne. Dupa campania spumoasa din PNL iata ca Dacian Ciolos anunta ca si in USR PLUS va avea loc o campanie interna la fel de apriga. Pentru ca, nu-i asa, numai prin competitii interne un partid arata ca este viu. Liderul PLUS va candida…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, luni, ca va candida pentru functia de presedinte al formatiunii la congresul din toamna, alaturi de Dan Barna. ”O sa facem tot ce e mai bine pentru ca USR PLUS in urmatorii ani sa conteze”, a declarat Ciolos.