Astăzi, ploile torențiale au produs inundații în Vulcan Ploile torențiale din cursul zilei au cauzat probleme la Vulcan, acolo unde drumurile au devenit impracticabile au fost distruse rigolele și aleile. Zona se inunda frecvent atunci cand ploua puternic. In Colonia de Jos a municipiului Vulcan au loc lucrari de modernizare a intregii infrastructuri. „Am fost cu toți colegii din comisia pentru situații de urgența la fața locului, sa identificam soluții pentru oamenii din zona. Vom aloca resurse suplimentare pentru rezolvarea situației”, spune Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan. Meteorologii au emis cod portocaliu de vreme… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa avertizare de Cod Gaben de ploi torențiale pentru județul Cluj.Meteorologii ANM au emis un Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil de miercuri, 6 iulie, de la ora 10:00 pana la or 20:00. Conform avertizarii, in județul Cluj vor fi semnalate ploi torențiale,…

- Vin vești de la Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii anunța, pentru a doua zi a acestei saptamani, intensificari ale vantului, in mai multe zone din țara, dar și perioade cu vijelii, averse torențiale și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis,…

- Vremea nefavorabila din Munții Sebeșului, inregistrata in ultimele ore, a facut ca apa cazuta sa faca ravagii pe Valea Sebeșului, in apropriere de Barajul Tau. Reamintim ca, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru județul…

- In Tulcea și Braila, mai multe strazi au fost inundate, duminica, in urma ploilor torențiale. In Tulcea dupa o ploaie de un sfert de ora strazile s-au transformat in adevarate lacuri dupa ce canalizarea a cedat. Meteorologii au emis azi o avertizare de cod galben pentru mai multe județe din țara. Mai…

- Vremea extrema din Romania a facut din nou prapad in mai multe zone din țara. In sudul Capitalei a plouat torențial. Nici județul Arad nu a scapat de ploile și vantul puternic. Intre timp, meteorologii au emis o avertizare de vreme severa pentru toata țara. Vremea rea face prapad in țara. Ploile torențiale…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica valabila joi, 9 iunie, intre orele 12:00 – 21:00, fiind vizate total sau parțial 17 județe. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…

- Mai multe gospodarii au fost inundate in județul Dambovița, dupa ploile cazute in cursul zilei de vineri, 3 iunie. Comuna Moroeni a fost cel mai afectata, a notat publicația locala Exclusiv DB.Județul Dambovița este sub cod galben de ploi torențiale și grindina pana la ora 21.00, iar viiturile au lovit…

- Cod portocaliu de furtuna și avertizare RO ALERT in județul Timiș. Avertizarea meteo a fost emisa pentru precipitații de 35 de litri pe metrul patrat, grindina și rafale de vant de pana la 70 de kilometri pe ora. In 3 ore, pompierii au primit 40 de apeluri de la oamenii care aveau nevoie de ajutor.