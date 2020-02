Astăzi, ploieştenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă sunt invitaţi la „Cafeneaua cu Joburi” N. D. Seria evenimentelor de recrutare a fortei de munca sub genericul “Cafeneaua cu Joburi” continua, la nivel national, si in 2020. Astfel, astazi, campania va ajunge si in Prahova, la Ploiesti, la Hotel “Prahova”, evenimentul urmand sa aiba loc intre orele 10.00 – 17.00. Subliniindu-se faptul ca, in continuare, se pune accentul atat pe calitatea procesului de recrutare, cat și pe valoarea interacțiunii fața in fața, firmele care vor fi prezente astazi la Ploiesti au ales sa faca parte din campania “Cafeneaua cu Joburi” pentru ca au dorit sa vada situația reala din piața muncii, considerand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

