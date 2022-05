Stiri pe aceeasi tema

- Victoria la Reghin, ultima șansa a Unirii Alba Iulia! ”Alb-negrii”, cel mai bun parcurs dintre conjudețene in 2022 Pentru a evita o retrogradare in Liga a 4-a, Unirea Alba Iulia este obligata sa invinga la Reghin in penultima runda a play-out-ului Seriei a 9-a a Ligii a 3-a. Orice alt rezultat, cu excepția…

- Unirea Alba Iulia a reușit o victorie importanta in incercarea de a evita retrogradarea, 2-1 (2-1) pe „Cetate” cu Gloria Bistrița, formația lui Adrian Falub, antrenorul care a condus formația din Cetatea Marii Uniri la ultima campanie de promovare in Liga 1, in 2009. Albaiulienii au trecut peste momentul…

- Unirea Alba Iulia a reușit o revenire de la 0-3, in meciul disperarii cu Avantul Reghin, scor 3-3 (0-2). Gruparea din Cetatea Marii Uniri a salvat in extremis un punct, dupa ce a fost condusa in minutul 54 cu 3-0 de formația din orașul viorilor. “Alb-negrii”, la un moment dat prabușiți, continua sa…

- CS Ocna Mureș a caștigat derby-ul „de Alba” disputat astazi cu Unirea Alba Iuliua, scor 3-1 (2-1), primele doua golurile fiind marcate de foștii echipieri ai “alb-negrilor”, D. Lupșan și Al. Giurgiu. “Soda draga” este la cea de-a 3-a victorie stagionala din tot atatea meciuri contra albaiulienilor și…

- Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, sambata, in prima etapa din play-off Metalurgistul Cugir va primi vizita celor de la Unirea Ungheni, sambata, ora 17:00, in prima etapa din play-off. Pe locul 2, cugirenii incep play-off-ul cu 37 de puncte, cu 5 lungimi peste Unirea Ungheni, care este principala…

- In prima runda din play-out, Gloria Bistrița – Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, iarași impotriva lui Falub Dupa gura imensa de oxigen luata in orașul viorilor, “alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri au parte de o noua descindere la Bistrița, sambata, de la ora 17.00, in prima runda din play-out-ul Seriei…

- Avantul Reghin – Unirea Alba Iulia 0-2 la pauza, meciul disperarii in Seria a 9-a La Reghin, in “orașul viorilor”, meci de totul sau nimic pentru Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie” a Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Formația din Cetatea Marii Uniri este singura combatanta din serie ce nu a marcat și nu…

- Astazi, Avantul Reghin – Unirea Alba Iulia, finala supraviețuirii | “Alb-negrii”, cu Sabia lui Damocles deasupra capului! Astazi, de la ora 15.00, in “orașul viorilor”, meci de totul sau nimic pentru Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie” a Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Formația din Cetatea Marii Uniri…