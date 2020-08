Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau, prin subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestinˮ, organizeaza, in perioada 18.08.2020 – 20.08.2020, Scoala de vara pentru adulti, cu tema „Sa invatam cerulˮ – editia a II-a 2020. Produsul cultural, initiat in anul 2019, este dedicat…

- Proiectul cultural „Festivalul Științelor” a ajuns la a IV-a ediție anul acesta. Acest eveniment, organizat de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, s-a bucurat anual de aprecierea publicului deoarece conceptul presupune prezentarea informațiilor, machetelor și exponatelor autentice…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau invita amatorii de astronomie, la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, la sesiunile de observații astronomice din zilele de miercuri, 15 iulie 2020 si vineri 17 iulie 2020, in intervalul orar 22.30 – 00.00. In condițiile in care cerul va…

- Pentru a veni sprijinul iubitorilor de arta, la Galeriile de Arta ALFA, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” a organizat cea mai mare expoziție din ultimii ani cu lucrari aflate in patrimoniul Muzeului de Arta. Este, dupa cum afirma Mariana Popa, manager al instituției, o expoziție inedita, pe simeze…

- Intrebarea din start ar fi: pe cine nu a afectat criza sanitara? Greu de gasit un raspuns. Iar in randul celor care au avut de suferit au fost și cei de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, care practic și-a pierdut vizitatorii și au fost nevoiți sa renunțe la mai multe proiecte. „A fost o…

- Jucarii, dulciuri, voie buna și multa joaca. Așa ar trebui sa fie o zi normala de 1 Iunie pentru orice copil, dar pentru Darius, Eduard si Anne Marie, trei frațiori care locuiesc intr-o singura camera inchiriata alaturi de mama lor, Ziua Internaționala a Copilului inseamna altceva. Dorința lor cea mai…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau a reluat activitatile cu publicul larg, iar in data de 1 iunie, Ziua Internaționala a Copilului, publicul va avea acces gratuit pentru a vizita expozitiile noastre. Drept urmare programul de vizitare va fi programul obisnuit pentru public (cu…

- Dupa o saptamana de la declararea strarii de alerta, cand și muzeele ar fi trebuit deschise, abia de pe 27 mai, Ministerul Culturii și Ministerul Sanatații au elaborat normele comune in vederea accesului publicului in aceste instituții. Drept urmare Muzeul de Stiintele Naturii, Observatorul Astronomic…