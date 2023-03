Stiri pe aceeasi tema

- Svetlana Tihanovskaia, considerata principalul oponent politic al lui Alexandr Lukașenko, a fost condamnata astazi la 15 ani de inchisoare. Procesul s-a desfașurat in lipsa politicienii, dat fiind faptul ca aceasta se afla in exil, in Lituania.

- Luni, 6 martie, un tribunal din Belarus a condamnat-o in lipsa pe lidera opoziției aflata in exil Svetlana Tihanovskaia la 15 ani de inchisoare, a anunțat agenția Belta . Un alt opozant, Pavel Latușko, aflat și el in exil, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare in același proces pe care Tihanovskaia…

- Parchetul din Belarus a cerut, luni, 19 ani de inchisoare pentru Svetlana Tihanovskaia, opozanta aflata in exil, și judecata in absența din ianuarie, in mijlocul unei campanii de reprimare a oricaror voci critice la adresa regimului Lukasenko.

- Jurnalistul Andrzej Poczobut, personalitate a minoritatii poloneze din Belarus, a fost condamnat, miercuri, la opt ani de inchisoare pentru „incitare la ura”, conform unui comunicat al justiției bieloruse. Pedeapsa prevede detentia intr-un „lagar penitenciar cu regim sever”, a precizat instanta suprema…

Svetlana Tihanovskaia a descris manevrele militare ruso-belaruse drept o "cacealma" vizand deturnarea fortelor armatei ucrainene de pe linia frontului din estul tarii, scrie Agerpres.

Liderul exilat al opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a condamnat o decizie judectoreasca impotriva oponentilor lui Aleksander Lukasenko, descriind-o drept rusinoasa.

- Aliaksandra Herasimenia, 36 de ani, fosta inotatoare și medaliata la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 și Rio 2016, a fost condamnata la 12 ani de inchisoare in Belarus pentru „inființarea unei structuri extremiste”. Condamnarea a fost pronunțata de un tribuna din Minsk in urma unui proces inceput…