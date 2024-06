Toți ochii Europei sunt ațintiți astazi asupra meciului din Grupa E de la EURO 2024, intre Romania și Slovacia. Aflați la Frankfurt, fanii au vazut și mesajul premierului Marcel Ciolacu catre Naționala Romaniei, optimist ca se vor califica in optimi. Romania, revelțaia EURO 2024, cu șanse de calificare Dupa victoria categorica in fața Ucrainei, cu […] The post ”Astazi ne calificam!” Mesajul premierului Marcel Ciolacu catre Naționala Romaniei, inainte de meciul cu Slovacia de la Euro 2024 appeared first on Playtech Știri .