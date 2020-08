In mod obisnuit, Liturghia crismei este celebrata in fiecare an in Joia Sfanta de catre episcopul diecezan, cu participarea tuturor preotilor din dieceza. „In fiecare an, preotii diecezei noastre se adunau in Catedrala «Sfanta Fecioara Maria, Regina» din Iasi, in jurul episcopului, pentru a participa la aceasta Sfanta Liturghie, in cadrul careia isi exprimau recunostinta pentru darul Preotiei si isi re&icir (...)