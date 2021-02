Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor vaccinate anti-Covid a depașit numarul celor infectate. Valeriu Gheorghița: „Este o zi importanta pentru Romania” Astazi, 20 februarie, numarul persoanelor vaccinate anti-Covid a depașit numarul persoanelor infectate și raportate cu COVID-19, astfel se poate observa ritmul susținut…

- Au trecut 10 luni și jumatate de la momentul 10 martie 2020, cand am avut primul caz inregistrat in Iași cu o persoana care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. In aceste 10 luni și jumatate de pandemie și masuri sanitare s-au inregistrat 30.964 de cazuri cu persoane infectate cu acest virus. Pe 27 decembrie…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19 va incepe la jumatatea lunii ianuarie si va cuprinde persoanele de peste 60 de ani sau cu boli cronice si persoanele care deservesc activitatile esentiale, fiind…