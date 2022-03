Astăzi, într-o restanță contând pentru etapa a XVIII-a a Diviziei A1: Volei Blaj – Dinamo 3-0 Volei Alba Blaj a caștigat și partida restanta cu Dinamo, in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-13, 25-23, 25-14, meci contand pentru etapa a XVIII-a, și a incheiat sezonul regulat al Diviziei A1 pe prima poziție a ierarhiei, avand 4 puncte avans fața de contracandidata CSM Targoviște, pe care a invins-o ieri de o maniera entuziasmanta, tot in minimum de seturi. Play-out-ul incepe luni, 14 martie, cu un nou meci acasa (al 4-lea consecutiv intr-o saptamana), cu CS Medgidia, tot la ora 19.00. O partida facila, cu durata de 67 de minute, in care Dinamo a pus mici probleme in setul secund, cand… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj a obținut o victorie uriașa, joi, contra CSM Targoviște, acasa, cu scorul de 3-0(25-14, 25-23, 25-17), in derby-ul etapei a XXII-a, in Divizia A1. Inaintea partidei, blajencele aveau in clasament un dezavantaj de 2 puncte fața de dambovițence, dar și un meci in minus. Astfel, aceasta…

- Volei Alba Blaj a invins, astazi, pe CSM Targoviște, cu scorul de 3-0 (25-15, 25-23, 25-17), in derby-ul campionatului Diviziei A1, in Sala „Timotei Cipariu”, contand pentru penultima runda a sezonului regular și s-a instalat in fotoliul de lider al primei scene. Fiesta s-a declanșat la finele disputei,…

- CSM Volei Alba Blaj a caștigat, luni, meciul de acasa cu CS Medgidia, 3-1(20-25; 25-16; 25-15; 25-20), intr-o restanța din etapa a XIV-a a Diviziei A1. In ciuda primului set pierdut cu 20-25, elevele lui Stevan Ljubicic au avut puterea sa revina și sa caștige urmatoarele 3 seturi, ajungand la 5 victorii…

- Volei Alba Blaj a invins in deplasare pe SCM Craiova, scor 3-0 (25-10, 25-22, 25-20), intr-un meci ce a durat 66 de minute contand pentru etapa a XVI-a a Diviziei A1 la volei feminin, penultima runda din cadrul sezonului regular. Echipa din „Mica Roma” are parte de un program infernal in aceasta perioada,…

- Volei Alba Blaj a fost eliminata din Cupa CEV, dupa ce a pierdut și la Istanbul, in al doilea joc al semifinalelor cu Eczacibași, scor 0-3 (15-25, 18-25, 19-25). Echipa din „Mica Roma” și-a incheiat astfel campania europeana, fiind eliminata de puternica formație din Istanbul, principala candidata la…

- Volei Alba Blaj a invins, fara emoții, in Sala „Timotei Cipariu”, pe Știința Bacau, scor 3-0 (25-12, 25-13, 25-19), intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a Diviziei A1. Intre cele doua formații care in 2019 disputau “semifinala romaneasca” din Cupa CEV exista in acest moment un decalaj major, iar…

- Volei Alba Blaj a pierdut, in aceasta seara, prima manșa a semifinalei Cupei CEV, la Tg. Mureș, scor 0-3 (21-25, 22-25, 19-25), cu puternica formație Eczacibași Istanbul. Reprezentanta Romaniei și-a depașit condiția, a facut un meci remarcabil impotriva unei formații stelare, meciul stand sub semnul…

- Volei Alba Blaj a caștigat, astazi, scor 3-0 (25-16, 25-18, 25-11), partida cu ACS Volei Cristina Pirv Turda, disputata in Sala „Timotei Cipariu” și considerata in deplasare. Meciul contand pentru etapa a XIII-a a Diviziei A1, a doua a returului, a durat 70 de minute și a fost o repetiție inaintea examenului…