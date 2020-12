Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID. Denumirea comerciala a acestuia este Comirnaty concentrat pentru dispersie injectabila – Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate) si este indicat pentru imunizare activa pentru prevenirea COVID-19…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…

