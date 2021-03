Prima proba pentru simularea naționala BACALAUREAT 2021 are loc astazi, cu incepere de la ora 09.00. Accesul elevilor in unitațile de invațamant se face pana cel tarziu la ora 8.30 și vor fi așezați cate unul in banca, in ordine alfabetica. Proba incepe la ora 9.00, cand in fiecare sala se deschid plicurile cu subiectele multiplicate. Liceenii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, din momentul in care au fost distribuite toate subiectele in clasa. Pentru redactarea lucrarilor, elevii pot folosi doar pasta/cerneala albastra (pentru executarea desenelor/schemelor, la celelalte…