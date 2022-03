ASTĂZI: Începe simularea examenului de Bacalaureat 2022. Cum sunt organizate testările ASTAZI: Incepe simularea examenului de Bacalaureat 2022. Cum sunt organizate testarile Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2022 incepe luni, 28 martie, cu testarea la Limba și literatura romana. Liceenii au acces in sali pana la ora 8.30. In acest an, in județul Alba, sunt 2.776 potențiali absolvenți de liceu, din care 2.217 la zi și 559 la seral. Vezi BACALAUREAT 2022: TOATE modelele de […] Citește ASTAZI: Incepe simularea examenului de Bacalaureat 2022. Cum sunt organizate testarile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

