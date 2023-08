Astăzi începe sesiunea de toamnă de la Bac 2023 Sesiunea de toamna de la Bac 2023 incepe pe 7 august 2023 si dureaza aproximativ trei saptamani, respectiv pana pe 29 august 2023. Totusi, in aceasta perioada se sustin examene propriu-zise doar in patru zile. Concret, intre 7 si 11 august se echivaleaza competentele de comunicare in limba romana, intr-o limba straina, dar si competentele digitale. Pe 16 august 2023 se sustine proba scrisa la limba si literatura romana, pe 17 august 2023 se sustine proba scrisa la proba obligatorie a profilului, pe 18 august 2023 se sustine proba scrisa la proba la alegere a profilului si specializarii, iar pe… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni incepe o noua sesiune a bacalaureatului 2023. Elevii care nu au promovat examenul in sesiunea de vara o pot face in cea de toamna, care incepe, luni, cu proba competențelor. Probele de competențe se desfașoara in perioada 7 – 11 august. Probele de competențe se vor echivala cu mediile din liceu…

- Incepe Bacalaureat 2023 – sesiunea de toamna. In 7 august se desfașoara prima proba. Calendar examene și modele de subiecte Sesiunea de toamna de la Bacalaureat 2023 incepe pe 7 august 2023 cu proba de Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Toata sesiunea de examene…

- Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat o pot face in sesiunea de toamna, care incepe, luni, cu proba competențelor. Probele de competențe se desfașoara in perioada 7 – 11 august. Probele de competențe se vor echivala cu mediile din liceu la Limba romana, limbi straine și Tehnologia Informației,…

- Mii de tineri incep maine examenele de bacalureat. A doua sesiune a examenului de bacalureat se desfasoara in intervalul 7-29 august. La aceasta sesiune participa: candidati care au picat examenul de Bacalaureat la sesiunile precedente, inclusiv din anii precedenti, candidati care nu s-au putut prezenta,…

- Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incep luni, 26 iunie 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana (proba E.a), urmata marți, 27 iunie 2023, de proba scrisa obligatorie a profilului – proba E.c). Miercuri, 28 iunie 2023, este programata…

- Informare privind desfașurarea examenului de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2023 Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 27 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 28 iunie,…

- Sesiunea iunie-iulie 2023 a examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba scrisa la limba romana. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Ioan Cezar Anuței, la probele scrise ale examenului de bacalaureat s-au inscris 5.169 candidați, care vor ...

- Sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale continua joi cu proba scrisa la Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de ministrul Educatiei, informeaza Agerpres.Luni…