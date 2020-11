Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii lanseaza vineri, 20 noiembrie, primul eveniment care deschide consultarea publica pentru elaborarea Strategiei pentru Digitalizarea Educației din Romania 2021-2027 – SMART-Edu. Ministerul Educației și Cercetarii iși propune ca aceasta strategie sa devina un proiect…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei cercetatorului si proiectantului din Romania, subliniind ca acest domeniu de activitate este "fundamental" pentru transformarea sustenabila a societatii si, de aceea, necesita alocarea mai multor resurse. "Ziua de 19 noiembrie…

- Pentru diminuarea raspandirii virusului, incepand de azi, toti prescolarii si elevii din Romania continua educatia in mediul online. Cursurile fata in fata fiind suspendate pentru o perioada de 30 de zile. Ministerul Educatiei si Cercetarii a luat mai multe masuri pentru trecerea totala in online. Printre…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat miercuri ca 4.265 de unitați de invațamant sunt incluse in scenariul roșu de funcționare, numar cu peste 200 mai mare decat cel de marți.Potrivit unui comunicat al MEC, 4.265 de unitați de invațamant funcționeaza in scenariul 3 sau roșu, care…

- Ziua internationala de constientizare asupra risipei alimentare se marcheaza pe 29 septembrie, potrivit deciziei luate anul trecut in Adunarea Generala a Natiunilor Unite. "Anul acesta, pe 29 septembrie, marcam pentru prima oara Ziua internaționala de conștientizare asupra risipei alimentare,…

- Consiliul National al Elevilor a solicitat vineri Ministerului Educatiei si Cercetarii urgentarea livrarii manualelor pentru elevii claselor a VIII-a catre unitatile de invatamant, informeaza AGERPRES . “Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat, in format digital, cateva dintre manualele pentru…

- Alexandra Baneu este singurul cercetator din Romania inclus pe lista celor 436 de caștigatori din statele europene in cadrul competiției organizate de catre Consiliul European al Cercetarii (European Research Council/ERC), informeaza Universitatea Babeș-Bolyai, potrivit Mediafax.Proiectul…