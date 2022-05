Astazi incepe inspectia DSP la Spitalul de Boli Infectioase pentru redeschiderea partiala

Au trecut sapte luni de la tragicul incendiu izbucnit in sectia ATI a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, in urma caruia sapte pacienti si au pierdut viata, ceea ce a dus la inchiderea unitatii sanitare. De atunci si pana in prezent, administratia locala a inaintat mai multe termene pentru redeschiderea acesteia.In urma inspectiei care a avut loc la spital ieri, reprezentantii DSP vor intocmi un raport, iar daca se constata ca totul este in regula, se va elibera autorizatia de funct ...