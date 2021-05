Stiri pe aceeasi tema

- Incepe inscrierea la examenul de Bacalaureat Foto: Arhiva. Luni începe înscrierea la examenul de Bacalaureat a elevilor claselor a XII-a si a XIII-a. Vineri, 4 iunie, când se va termina procesul de înscriere, va fi și ultima zi de școala pentru ei. …

- Examenul de bacalaureat din 2021 aduce noi reguli. Probele de competențe de anul acesta nu vor mai fi susținute. Elevii de clasa a XII-a nu vor mai susține anul acesta la Bacalaureat probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale…

- Ministerul Educației a publicat lista completa cu toate localitațile din Romania și incidența cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din acestea. Sunt doar 342 localitați in care rata de infectare este mai mare de 1 la mia de locuitori. Asta inseamna ca școlile din aceste localitați funcționeaza in scenariul…

- Modificari la examenul de Bacalaureat 2021, pe ultima suta de metri Ministerul Educatiei a anuntat adoptarea proiectului Ordonantei de Urgenta privind echivalarea probelor de competente, astfel cum s a intamplat si la Baac 2020.Astfel, potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Educatiei si Cercetarii,…

- ​Consiliul Național al Elevilor a realizat o platforma de e-learning dedicata elevilor care susțin examenul de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021. Platforma numita „Vreau la examen” a fost realizata in colaboraare cu grupul de inițiativa VreauLa. Pe aceasta platforma elevii de pot pregati pentru…

- Examenul de evaluare naționala in 2021 va fi reprogramat. Elevii de clasa a opta vor susține examenul dupa cel de bacalaureat, și nu inainte, cum prevede in prezent structura anului școlar 2020-2021. „Examenul de evaluare naționala se va muta dupa examenul de bacalaureat și in acest fel incercam sa…

- Elevii vor fi așezați cate unul in banca, in ordine alfabetica, dar neamestecați cu cei din alte clase, la simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, scrie edupedu.ro. „Noutatea este doar ca nu se mai amesteca clasele, aceasta este o recomandare medicala”, a explicat secretarul de stat in…

- Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Cum vor susține elevii simularile, daca Alba Iulia sau alte localitați vor fi CARANTINATE Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Cum vor susține elevii simularile, daca Alba Iulia sau alte localitați vor fi CARANTINATE Simularile pentru examenele naționale din…